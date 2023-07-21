Москва и Тегеран обсудили военное сотрудничество

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с коллегой из Ирана военное и военно-техническое сотрудничество.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«21 июля заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что переговоры велись вокруг актуальных вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Также «состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки», добавили в Минобороны.