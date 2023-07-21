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Ильхам Алиев ознакомился со строительством полной средней школы номер 1 в Шуше (фото)

Ильхам Алиев ознакомился со строительством полной средней школы номер 1 в Шуше (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства полной средней школы номер 1 в городе Шуша.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе, передает Азертадж.

Было отмечено, что в трехэтажном здании Шушинской городской средней школы номер 1 на 960 ученических мест созданы все условия для организации обучения. В школе имеются 40 классных комнат на 24 ученических места, 2 кабинета физики, 2 кабинета химии, 2 кабинета биологии, 2 кабинета технологий, 2 кабинета информатики, STEAM-центр, библиотека и читальный зал, кабинеты начальной военной подготовки молодежи, рисования и музыки, медицинский и смотровой кабинеты, столовая, а также актовый и тренажерный залы, рабочие кабинеты для административного персонала. На отведенном для школы участке площадью один гектар завершено строительство футбольной площадки, помещения для трансформатора, индивидуальной котельной, бассейна, необходимых подсобных строений.

Отметим, что культурная столица нашей страны – Шуша сыграла особую роль в общественно-политической жизни Азербайджана. Многие выдающиеся личности, просветители, занимающие важное место в истории общественно-политической мысли Азербайджана, являются уроженцами города Шуша. Они были воспитанниками передовых учебных заведений того времени, действовавших в Шуше. Шушинские школы по обучению каллиграфии, театральному мастерству, музыке, вокалу, а также первая школа для девочек, русско-татарская школа, женская семинария, реальная школа позволили развивать интеллектуальный уровень, мировоззрение местных жителей, сформировать плеяду прогрессивных представителей интеллигенции. Именно с этой точки зрения строительство средней школы номер 1 в Шуше имеет особое значение. Строительство школы является очередным шагом, направленным на возвращение этому древнему городу славы образовательного центра.

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