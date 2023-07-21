Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Беларусью, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК «Вагнер».
Об этом заявил в пятницу Польскому агентству печати представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
«Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер». В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши», – сказал он.
Как отметил Хоффман, «задача этих подразделений – учения, а также сдерживание потенциального агрессора».
По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».