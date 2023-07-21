МИД Азербайджана осудил сожжение Корана в Швеции |
Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района (фото) |
Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы |
Движение по Крымскому мосту возобновлено (обновлено) |
Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды |
Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме |
Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба |
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Главное Мир

Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК «Вагнер»

Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Беларусью, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК «Вагнер».

Об этом заявил в пятницу Польскому агентству печати представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.

«Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер». В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши», – сказал он.

Как отметил Хоффман, «задача этих подразделений – учения, а также сдерживание потенциального агрессора».

По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».

Теги:
Из этой рубрики
Британская разведка назвала число погибших в Украине "вагнерововцев"-зеков
Мир

Британская разведка назвала число погибших в Украине «вагнерововцев»-зеков

2023/07/21, 13:03
Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК "Вагнер"
Мир

Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК «Вагнер»

2023/07/21, 12:48
Летевший в Ереван российский самолет развалился в пути
Мир

Летевший в Ереван российский самолет развалился в пути

2023/07/21, 12:26
ЕС ввел санкции против производителей беспилотников в Иране
Мир

ЕС ввел санкции против производителей беспилотников в Иране

2023/07/21, 11:10
ISW: Россия пытается ухудшить отношения между Украиной и странами ЕС
Мир

ISW: Россия пытается ухудшить отношения между Украиной и странами ЕС

2023/07/21, 10:27
США планируют усилить флотскую группировку у берегов Ирана
Мир

США планируют усилить флотскую группировку у берегов Ирана

2023/07/21, 10:02
ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия
Мир

ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

2023/07/21, 09:50
В России предупредили Армению в связи с присоединением к Римскому статуту
Мир

В России предупредили Армению в связи с присоединением к Римскому статуту

2023/07/21, 09:40
У берегов Сицилии арестованы азербайджанцы с торгового судна
Мир

У берегов Сицилии арестованы азербайджанцы с торгового судна

2023/07/21, 09:19