Как поведет себя Армения после встреч на границе?

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Одна из главных проблем азербайджано-армянского конфликта заключалась в отсутствии между сторонами прямого диалога. Посреднические услуги предоставляли все, но чемпионом по этой части была Россия. Правда, на эту роль претендовали и США, Франция, отдельные страны Запада и даже Иран.

Однако Россия упустила из рук посредническую миссию, и теперь площадка ЕС стала основной платформой для переговоров. Кремль начал терять контроль над процессом, плюс США умело управляют рычагами давления, добиваясь, чтобы стороны все же договорились. В Вашингтоне заявляют, что всегда были сторонниками прямого диалога между сторонами и причин этому две: США не до мелких конфликтов на фоне глобальных геополитических процессов в мире и второе – самое честное посредничество позволит сторонам самим договориться между собой.

Встречи в Москве, Брюсселе и прочих местах не возымели эффекта. Хотя российская сторона и заявляла о существовании каких-то карт Генштаба СССР, но после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана вопрос делимитации и демаркации между сторонами стал технически понятным. Но изначально надо сказать, что процесс делимитации и демаркации займет не один год. Будет нелегко.

Подписание мирного соглашения между сторонами может произойти раньше, чем делимитация и демаркация. Как сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, Азербайджан и Армения будут проводить заседания комиссий по делимитации на разных участках границы. Так, следующую встречу стороны договорились провести на участке Тавушской области и Газахского района.

Место выбрано неслучайно. Это именно тот участок, где, собственно, находятся те самые азербайджанские анклавы и эксклавы Газахского района, которые Армения должна вернуть Азербайджану. Другой вопрос, что через эти анклавы проходят важные коммуникационные пути северо-восточной Армении, которые связывают эти регионы с Грузией. Теперь армянам нужно либо строить новые дороги, либо же договориться с Азербайджаном для совместной эксплуатации дорог в условиях параллельного процесса разблокировки путей и экономик в регионе.

Возможно, что стороны смогут прийти к общему знаменателю по вопросам разблокировки региона.

Правда, сама разблокировка ожидается после подписания мирного соглашения, а по нему пока «прогресса нет», как справедливо заявляет Пашинян. Ведь Армения всячески тормозит этот процесс. Поэтому разблокировка региона, в чем заинтересованы как в Брюсселе, так и в Москве, пока застопорилась на политической плоскости и уперлась в требование армян задействовать международные механизмы для диалога с армянами Карабаха.

Но в целом процесс развивается, пусть и медленно. Осталось дождаться прорыва на одной из встреч.

Ниджат Гаджиев