В Дашалты будут построены отель клубного типа и центр отдыха

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В Дашалты на территории в 2,4 гектара будут построены отель клубного типа и центр отдыха

Отельный комплекс будет состоять из 10 двухэтажных зданий.

В отельном комплексе, состоящем из 48 номеров, будет ресторан, развлекательный и спортивно-оздоровительный центры, детская игровая площадка, парк отдыха.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туристических объектов, которые будут построены в селе Дашалты за счет частных инвестиций.