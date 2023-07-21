В Астаре изъято 46 килограммов ввезенных из Ирана наркотиков

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Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот 46 килограммов наркотиков, контрабандным путем ввезенных из Исламской Республики Иран.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе успешной операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Астаринского района на территории села Сим, задержан житель города Лянкяран Эльхан Гасанов, организовавший незаконный оборот наркотических средств.

При осмотре багажного отсека управляемого им автомобиля, было обнаружено и изъято 46 килограммов наркотических средств, в том числе 20 килограммов опиума, 20 килограммов марихуаны, 5 килограммов героина, 1 килограмм метамфетамина, 2000 таблеток метадона.

В ходе расследования установлено, что Э.Гасанов организовал незаконный оборот наркотических средств через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении Э.Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции решительно продолжают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на территории страны.