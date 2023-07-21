Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района (фото) |
Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы |
Движение по Крымскому мосту возобновлено (обновлено) |
Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды |
Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме |
Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба |
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Баку ответил на провокацию Пашиняна |
Главное Общество

В Астаре изъято 46 килограммов ввезенных из Ирана наркотиков

В Астаре изъято 46 килограммов ввезенных из Ирана наркотиков

Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот 46 килограммов наркотиков, контрабандным путем ввезенных из Исламской Республики Иран.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе успешной операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Астаринского района на территории села Сим, задержан житель города Лянкяран Эльхан Гасанов, организовавший незаконный оборот наркотических средств.

При осмотре багажного отсека управляемого им автомобиля, было обнаружено и изъято 46 килограммов наркотических средств, в том числе 20 килограммов опиума, 20 килограммов марихуаны, 5 килограммов героина, 1 килограмм метамфетамина, 2000 таблеток метадона.

В ходе расследования установлено, что Э.Гасанов организовал незаконный оборот наркотических средств через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении Э.Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции решительно продолжают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на территории страны.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы (фото)
Общество

Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы (фото)

2023/07/21, 12:52
Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района (фото)
Общество

Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района (фото)

2023/07/21, 12:32
В село Дашалты планируется переселение 220 семей
Общество

В село Дашалты планируется переселение 220 семей

2023/07/21, 12:12
В Дашалты будут построены отель клубного типа и центр отдыха
Общество

В Дашалты будут построены отель клубного типа и центр отдыха

2023/07/21, 12:00
Участники Шушинского глобального медиафорума прибыли в Физулинский район (фото)
Общество

Участники Шушинского глобального медиафорума прибыли в Физулинский район (фото)

2023/07/21, 11:57
В Баку предотвращено вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника (фото)
Общество

В Баку предотвращено вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника (фото)

2023/07/21, 11:51
Посол Азербайджана в Украине посетил Ирпень для оценки проектов, которые реализует Азербайджан
Общество

Посол Азербайджана в Украине посетил Ирпень для оценки проектов, которые реализует Азербайджан

2023/07/21, 11:30
Завтра Глобальный форум медиа начнет работу в Шуше 
Общество

Завтра Глобальный форум медиа начнет работу в Шуше 

2023/07/21, 10:55
В Астаре изъято 46 килограммов ввезенных из Ирана наркотиков
Общество

В Астаре изъято 46 килограммов ввезенных из Ирана наркотиков

2023/07/21, 10:53