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ISW: Россия пытается ухудшить отношения между Украиной и странами ЕС

ISW: Россия пытается ухудшить отношения между Украиной и странами ЕС

Россия, вероятно, срывом «зерновой сделки» и ударами по украинским портам пытается ухудшить взаимоотношения Украины и стран ЕС, что связано с активным поиском альтернативных путей экспорта зерна.

Об этом Институт изучения войны (ISW).

Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что Европейский союз стремится перевозить больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из сделки в Черном море.

Пять стран Центральной Европы – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария – призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины как минимум до конца года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Польша сохранит свой запрет на экспорт украинского зерна с 15 сентября, даже если ЕС не согласится на это.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осудил решение Польши о продлении запрета и добавил, что это недружественный и популистский шаг, который серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины. Экспорт через Польшу и другие страны ЕС, граничащие с Украиной, ранее вызывал сопротивление местных фермеров после отмены ЕС квоты на экспорт продуктов питания из Украины.

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