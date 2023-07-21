ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

53 Просмотров

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия», – заявил Бернс, отметив, что США «крайне пристально следят за этим». При этом он указал, что «бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно».