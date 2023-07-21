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В России предупредили Армению в связи с присоединением к Римскому статуту

В России предупредили Армению в связи с присоединением к Римскому статуту

Национальное собрание Армении должно изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту и оценить риски для союзнических отношений с Россией.

Об этом на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Армении заявил зампред Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев, передает ТАСС.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта 2023 года заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны.

«Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски [для] союзнических отношений с Россией. Я обращаюсь в этом случае к парламентариям», – сказал Воробьев. По его словам, сейчас идет диалог между министерствами иностранных дел России и Армении.

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