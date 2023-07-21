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У берегов Сицилии арестованы азербайджанцы с торгового судна

У берегов Сицилии арестованы азербайджанцы с торгового судна

На рыболовецком судне у берегов Сицилии обнаружили и изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 т и стоимостью €850 млн.

Об этом сообщает ANSA.

По данным издания, после инцидента были арестованы 20 человек, включая пятерых членов экипажа судна, а также еще 15 с торгового судна с флагом Палау, откуда был перегружен наркотик.

Сообщается, что среди 15 арестованных на судне под флагом Палау были граждане Украины, Турции и Азербайджана. Суда финансовой полиции Италии доставили их в порт Палермо.

Пятеро арестованных на рыболовном судне — 35-летний итальянец Винченцо Каталано, командир траулера, 53-летний гражданин Туниса Камель Тамлауи, тунисец, 48-летний гражданин Туниса Сами Меджри, 19-летний гражданин Франции Янис Малик Баргас и 35-летний гражданин Албании Элвис Ллешай — переведены в тюрьму Пальярелли в Палермо.

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