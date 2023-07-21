При подрыве Каховской ГЭС погиб 31 человек

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Жертвами подрыва военными России Каховской ГЭС стал по меньшей мере 31 человек. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил «Радіо Свобода».

«Потери мы еще считаем, потому что очень тяжело за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств. […] Что касается погибших, у нас на сегодняшний день 31 человек. 29 – это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области», – сказал министр.

Он не уточнил, идет ли речь только о подконтрольных украинским властям территориях или у него есть данные и о захваченных Россией районах.

«На сегодняшний день я вижу основной проблемой [подрыва Каховской ГЭС] доступ к воде в дальнейшем для наших граждан», – объяснил Клименко.