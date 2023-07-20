Госсекретарь Франции после съемок для Playboy подала в отставку

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Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление ее фотографий на обложке Playboy», – отмечает телеканал.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Шьяппа за ее согласие на предложение журнала. По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что «повсюду защищает права женщин», добавив, что «женщины во Франции свободны». Публикация фотографий, по данным радиостанции France info, обеспечила продажу 100 тыс. номеров французского издания журнала за «три часа».