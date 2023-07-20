Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов

На ракетные обстрелы мирных городов Украина ответит России увеличением количества ударов по вражеским войскам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по российским войскам», – заявил Данилов.
Как заявил секретарь СНБО, попытки РФ запугать украинцев обладают противоположным эффектом, а также катастрофическими последствиями для самой России. По его словам, захватчиков ждут сюрпризы и приветы «не только от армии дронов, но и от флота дронов».
Данилов также «бросил камень в огород» политикам от Партии регионов и ОПЗЖ.
«Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу «русский мир» и сколько крови это стоило», – добавил секретарь СНБО.