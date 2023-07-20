Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Баку ответил на провокацию Пашиняна |
Стартовали учения «Волна Хазри» (фото, видео) |
В актах гражданского состояния названия мест в Армении напишут в соответствии с историческими топонимами |
Суд в Турции постановил задержать Палудана |
ВСУ разбили армянский батальон «Арбат» |
«Вагнеровцы» проведут совместные учения с регулярной армией Беларуси на границе с Польшей |
Баку потребовал от Еревана немедленно остановить строительство опасного металлургического завода |
Главное Армия

Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов

Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов

На ракетные обстрелы мирных городов Украина ответит России увеличением количества ударов по вражеским войскам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по российским войскам», – заявил Данилов.

Как заявил секретарь СНБО, попытки РФ запугать украинцев обладают противоположным эффектом, а также катастрофическими последствиями для самой России. По его словам, захватчиков ждут сюрпризы и приветы «не только от армии дронов, но и от флота дронов».

Данилов также «бросил камень в огород» политикам от Партии регионов и ОПЗЖ.

«Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу «русский мир» и сколько крови это стоило», – добавил секретарь СНБО.

Теги:
Из этой рубрики
Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов
Армия

Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов

2023/07/20, 20:45
Украинцы потеряли на двух направлениях до 170 человек
Армия

Украинцы потеряли на двух направлениях до 170 человек

2023/07/20, 20:14
Гиркин заявил о разгроме татарского батальона под Угледаром
Армия

Гиркин заявил о разгроме татарского батальона под Угледаром

2023/07/20, 18:58
Стартовали учения «Волна Хазри» (фото, видео)
Армия

Стартовали учения «Волна Хазри» (фото, видео)

2023/07/20, 18:15
Минобороны РФ опять назвало атаку на Одессу «ударами возмездия»
Армия

Минобороны РФ опять назвало атаку на Одессу «ударами возмездия»

2023/07/20, 17:25
Генерал Сырский: Созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут
Армия

Генерал Сырский: Созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут

2023/07/20, 13:08
ВСУ разбили армянский батальон «Арбат»
Армия

ВСУ разбили армянский батальон «Арбат»

2023/07/20, 12:39
"Вагнеровцы" проведут совместные учения с регулярной армией Беларуси на границе с Польшей
Армия

«Вагнеровцы» проведут совместные учения с регулярной армией Беларуси на границе с Польшей

2023/07/20, 12:31
Почему ПВО Украины не смогла уничтожить ни одну из 7 ракет "Оникс"
Армия

Почему ПВО Украины не смогла уничтожить ни одну из 7 ракет «Оникс»

2023/07/20, 11:50