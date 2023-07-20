Данилов пообещал России ответ на обстрелы мирных украинских городов

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На ракетные обстрелы мирных городов Украина ответит России увеличением количества ударов по вражеским войскам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по российским войскам», – заявил Данилов.

Как заявил секретарь СНБО, попытки РФ запугать украинцев обладают противоположным эффектом, а также катастрофическими последствиями для самой России. По его словам, захватчиков ждут сюрпризы и приветы «не только от армии дронов, но и от флота дронов».

Данилов также «бросил камень в огород» политикам от Партии регионов и ОПЗЖ.

«Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу «русский мир» и сколько крови это стоило», – добавил секретарь СНБО.