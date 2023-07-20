Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети «Фейсбук» призвал изучать опыт Второй Карабахской войны.

«Необходимо изучать опыт Второй Карабахской войны.

Азербайджанская армия всего за 44 дня – что кажется сейчас абсолютно невероятным – сумела преодолеть укреплявшуюся почти 30 лет систему армянских долговременных инженерных сооружений, противотанковые заграждения и километры минных полей (так называемая «линия Оганяна»), при этом наступая снизу – вверх (таковы особенности рельефа данного ТВД применительно к азербайджанским и армянским позициям).

Феноменально успешный результат, учитывая, что по состоянию на сентябрь 2020 года регулярная армянская армия представляла собой хорошо оснащенную, обученную и мотивированную военную силу.

Никаких наемников-исламистов – вопреки утверждениям апологетов Еревана – во Второй Карабахской войне не было – армяне бы их с легкостью разметали. А вот справиться с кадровыми частями ВС Азербайджана и азербайджанскими Силами специального назначения армянская армия не сумела, и была разгромлена.

Важно отметить, что ЦКП Генерального штаба ВС Азербайджана в реальном масштабе времени получал информацию о ситуации во всей зоне боевых действий, отслеживая продвижение своих частей и подразделений вплоть до отдельных батальонных тактических групп.

Между тем, спустя почти три года после начала известных событий, до сих пор не вышло ни одного открытого фундаментального исследования по событиям Второй Карабахской войны», – отметил эксперт.