IndiGo Airlines планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан

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Индийская авиакомпания IndiGo Airlines с августа планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан.

Согласно информации Госагентства по туризму, об этом было сказано на сегодняшней встрече председателя агентства Фуада Нагиева с послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

Стороны обсудили перспективы развития отношений, взаимные ознакомительные акции, культурно-исторические факторы, привлекающие в страну индийских туристов, интенсификацию визитов туристов из Индии в Азербайджан, увеличение количества прямых рейсов.

В первой половине этого года в Азербайджан из Индии прибыло свыше 47 670 туристов, что более чем втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года, и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При визите в Азербайджан граждане Индии пользуются упрощенной системой «электронная-виза».

В настоящее время реализуются прямые рейсы Дели-Баку-Дели, выполняемые ЗАО «Азербайджанские авиалинии».