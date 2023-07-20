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Бабаев и Мамедалиева будут знаменосцами на открытии Универсиады

Бабаев и Мамедалиева будут знаменосцами на открытии Универсиады

Стали известны знаменосцы Азербайджана на XXXI Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в китайском городе Чэнду.

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель директора Департамента спорта Министерства молодежи и спорта, глава азербайджанской делегации Ниджат Гасанов.

Он добавил, что знаменосцами выступят атлет Назим Бабаев и дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева.

По его словам, в Китай отправятся 88 спортсменов, всего 134 члена команды. Азербайджанская команда, которая отправится в Чэнду 24 июля, вернется на родину 9 августа.

Н.Гасанов выразил надежду на успешное выступление на соревнованиях: «Мы ждем результатов от каждого из наших спортсменов».

Отметим, что Универсиада пройдет с 28 июля по 8 августа.

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