Баку ответил на провокацию Пашиняна

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на заседании правительства 20 июля, ссылаясь на проведенную в Брюсселе встречу на уровне лидеров, еще раз особо подчеркнул повторяемые им в последние восьми месяцев претензии, связанные с Лачинской дорогой, что свидетельствует о намерении армянской стороны не только использовать этот вопрос в политических целях, но и помешать продвигающимся в последнее время переговорам по мирному соглашению.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В нем отмечается, что незаконная деятельность, осуществляемая армянской стороной на Лачинской дороге после окончания Отечественной войны, получила подтверждение; всем известно, что Азербайджан выступил с призывами к прекращению этой деятельности. Вследствие непризнания данной деятельности азербайджанская сторона в рамках норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджана, создала Лачинский погранично-пропускной пункт, обеспечив в последние несколько месяцев прозрачные и регулируемые как перевозку через границу грузов, так и пересечение границы армянскими жителями. В этом контексте преподносить функционирование пункта как закрытие дороги является совершенно неверным подходом. Известно, что даже Международный суд, единогласно отклонив решением от 6 июля обращение армянской стороны о ликвидации пункта, подтвердил необоснованность данной претензии. Обстрел армянской стороной погранично-пропускного пункта 15 июня, ранение азербайджанского пограничника, попытки контрабанды свидетельствуют о намерении Армении продолжить осуществляемые на протяжении последних 30 лет агрессию и незаконную деятельность на азербайджанских территориях, что еще раз подтвердило неизбежность создания Лачинского погранично-пропускного пункта.

Армения, игнорирующая мнение президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о важности предложенной Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди для перевозки грузов, любой ценой отказывается от этой дороги, что доказывает необоснованность утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе и свидетельствует о намерении Армении продолжить незаконную деятельность на территории Азербайджана, подчеркивается в заявлении.

В документе указывается, что утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан предпринимает действия, направленные на осуществление «этнической чистки» в регионе, являются крайне ошибочным и опасным. В отличие от Армении, осуществившей массовые расправы и депортации против азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил этнической чистки против армянских жителей. Премьер-министр Армении, признающий Карабах как территорию Азербайджана, вместо того, чтобы поощрять интеграцию армянских жителей в Азербайджан, выдвигает условия относительно формы проведения диалога, что расценивается как шаг, направленный против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и является неприемлемым.

Кроме того, отмечает МИД Азербайджана, независимо от того, в каких рамках Азербайджан и Армения делимитируют границы, очевидно, что Армения пытается завести процесс в тупик, не выполняя обязательства о полном выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, продолжая оказывать финансовую поддержку и предъявляя территориальные притязания в различных посланиях, заявлениях и выступлениях, и манипуляции в этом направлении безосновательны.

Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией по указанным направлениям, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе, она также является активной стороной в переговорном процессе. Если Армения заинтересована в мире, то она должна отказаться от попыток препятствовать мирному процессу, подчеркивается в заявлении МИД.