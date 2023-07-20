В актах гражданского состояния названия мест в Армении напишут в соответствии с историческими топонимами

Кабинет министров внес изменения в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния».
Согласно постановлению, при государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах регистрации и консульском управлении, рождения, заключения брака и смерти – в представительстве исполнительной власти названия мест пишутся в соответствии с наименованиями существующих административно-территориальных единиц, пишет АПА.
Названия мест в Республике Армения будут написаны в соответствии с историческими топонимами Азербайджана с учетом рекомендаций Национальной Академии Наук Азербайджана.