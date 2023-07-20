Евросоюз продлил все санкции против России еще на полгода

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Совет ЕС продлил на шесть месяцев – до конца января 2024 года – действие всех экономических санкций против России.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

«Совет принял сегодня решение продлить на шесть месяцев – до 31 января 2024 года – запретительные меры против секторов экономики России», – говорится в заявлении.

Эти санкции были впервые введены в действие 1 августа 2014 года, с тех пор они продлевались каждые полгода на основании утверждения об «отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений».