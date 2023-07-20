Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик.

С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения [к ЕС]», – сказала Бербок. «И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров – верховенство закона, защита прав человека – не только не реализованы, но и далеки от этого», – отметила она.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо поддерживать контакты с Турцией. «И тем не менее невероятно важно, чтобы мы всегда находились в диалоге друг с другом», – резюмировала Бербок, добавив, что «соседство с Турцией крайне важно».