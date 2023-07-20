Суд в Турции постановил задержать Палудана |
ВСУ разбили армянский батальон «Арбат» |
«Вагнеровцы» проведут совместные учения с регулярной армией Беларуси на границе с Польшей |
Баку потребовал от Еревана немедленно остановить строительство опасного металлургического завода |
Россия совершила массированную атаку на Украину: разрушения в Николаеве и Одессе, есть убитые и раненые (фото) |
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде из-за акции по сожжению Корана (видео) |
В Мингячевире женщина выбросилась из окна прокуратуры |
«Карабах» разгромил «Линкольн» |
Пентагон уточнил данные о новом пакете помощи Киеву |
Главное Мир

Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик.

С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения [к ЕС]», – сказала Бербок. «И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров – верховенство закона, защита прав человека – не только не реализованы, но и далеки от этого», – отметила она.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо поддерживать контакты с Турцией. «И тем не менее невероятно важно, чтобы мы всегда находились в диалоге друг с другом», – резюмировала Бербок, добавив, что «соседство с Турцией крайне важно».

Теги:
Из этой рубрики
Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик
Мир

Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

2023/07/20, 15:21
В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба
Мир

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба

2023/07/20, 15:06
В России угрожают ударить по немецкому военному заводу, который построят в Украине
Мир

В России угрожают ударить по немецкому военному заводу, который построят в Украине

2023/07/20, 14:36
Ирак разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана
Мир

Ирак разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана

2023/07/20, 14:11
Армения активно отстраивает КПП на границе с Турцией
Мир

Армения активно отстраивает КПП на границе с Турцией

2023/07/20, 13:58
Суд в Турции постановил задержать Палудана
Мир

Суд в Турции постановил задержать Палудана

2023/07/20, 13:16
Посольство Швеции в Ираке приостанавливает работу
Мир

Посольство Швеции в Ираке приостанавливает работу

2023/07/20, 13:13
Путин – Эрдоган: враги до гроба или братья по разуму?
Мир

Путин – Эрдоган: враги до гроба или братья по разуму?

2023/07/20, 12:56
Британская разведка: Попытки РФ установить блокаду украинских портов будут грозить ей самой
Мир

Британская разведка: Попытки РФ установить блокаду украинских портов будут грозить ей самой

2023/07/20, 12:03