Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

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21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 31-36° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы.

Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем – 32-37° тепла, в горах ночью – 12-17° тепла, днем – 17-22 ° тепла.