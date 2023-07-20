Расим Мусабеков: Россия сейчас не в том состоянии, чтобы диктовать Азербайджану, что делать

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Ситуация у сепаратистов складывается удручающая. Если быть точнее, им не остается ничего, кроме как поднять шум, что они и делают, но, как видно, безрезультатно. Потому что Азербайджан последователен в своих действиях. Последнее же шоу устроили так называемые «президент архаца» Араик Арутюнян и Ко, организовав «сидячую забастовку» в палатках и митинги со смешным количеством участников. Но что это дало сепаратистам?

Комментируя произошедшее Minval.az, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, отметил, что все уже привыкли к вою армян Карабаха, они в этом состоянии находятся последние три года.

«По всей видимости, в обозримом будущем вой армян продолжится. Поэтому на него не надо обращать внимания. Ну, воет Варданян, Араик или еще кто-то там. И что с того? Какое воздействие это оказывает на Азербайджан? Никакого. Вот и все. Было вполне ожидаемо, что они не будут молча смотреть на наши законные действия. Все просто, у них нет других рычагов давления на Азербайджан», – сказал депутат.

По словам парламентария, армяне поднимают информационную волну, но все безрезультатно.

«Варданяна вообще в серьез не стоит воспринимать — это российская креатура, которая используется и для давления на Никола Пашиняна в том числе. Он не в состоянии оказывать давление на Азербайджан. За сепаратистами, кстати, стоят не только русские, но и французы. Но даже и они не могут воздействовать на Азербайджан», – сказал он.

Мусабеков добавил, что кроме призывов, реальных инструментов для того, чтобы подчинить политику Азербайджана армянским хотелкам, нет.

«Азербайджан действует на своей суверенной территории, никого не убивает, не захватывает. Возможно, что они хотели бы, чтобы была излишняя агрессия со стороны Азербайджана, чтобы мы убивали, чтобы была картинка, кадры, и тогда армянская диаспора подняла бы сильный вой на весь мир. Когда они переходят черту, мы ставим их на место», – добавил он.

Депутат отмечает, что армяне нацелены на то, чтобы втянуть Азербайджан в любые переговоры с так называемым международным участием, которые могут продолжаться вечно.

«А до той поры настаивать на сохранении существующего положения, когда на территории, выведенной из-под азербайджанской юрисдикции, не действуют ни азербайджанские законы, ни азербайджанская финансовая система. Скажем, они хотят превратить эту часть в некое Приднестровье», – подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан это прекрасно понимает и понимают те, кто пытается это нам навязать.

«Все они понимают, что в нынешних условиях рычагов давления на Азербайджан нет. Ну, а что касается их воя, против него у нас сформировался иммунитет, и их информационные атаки мы успешно отбиваем. А по возможности, когда созревает ситуация, мы принимаем действенные меры. Мы шаг за шагом двигались согласно своей программе, и в итоге поставили ППП, заставив всех съесть это. Но для этого надо было быстро построить вторую дорогу. Для этого надо было вывести российских миротворцев со старой дороги, вывести армян из Лачина и так называемого «Агавна». Затем, после того как все было подготовлено, за одну ночь мы поставили свой пограничный пункт. Эти действия необходимо было грамотно реализовать, что и было сделано. Так что, мы действуем по программе», – подчеркнул депутат.

Говоря о реакции МИД России на переговорный процесс, а также о том, что во внешнеполитическом ведомстве РФ приглашают глав МИД Азербайджана и Армении на переговоры, стремясь добиться подписания мирного соглашения при своем участии, Мусабеков заявил, что «хотеть не вредно, вредно не хотеть».

«Мало ли что российский МИД заявил. Они заявили, мы ответили. У Азербайджана нет задачи ухудшать отношения с Россией, но и идти на поводу у нее у Азербайджана желания тоже нет. И в этом смысле ответ азербайджанского МИД вполне красноречив. Россия сейчас не в том состоянии, чтобы диктовать Азербайджану, что делать, а чего не делать в ущерб собственным интересам», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев