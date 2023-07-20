Почему важно посмотреть новый видеоролик VMedia

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YouTube-канал VMedia продолжает свою миссию по просвещению аудитории, причем в первую очередь армянской. В Сети размещен новый видеоролик — «Вопросы к Александру Искандаряну».

Мы уже привыкли к информационной войне в Интернете. Но VMedia устами известного политолога Фуада Ахундова не просто опровергает очередную порцию армянских фейков. Во-первых, речь идет об «установках», составляющих краеугольные камни армянской идеологии. Во-вторых, в фильме практически нет обращений к азербайджанским источникам — единственное — и шокирующие! — исключение составили рассказы азербайджанцев, изгнанных из Армении. Основная же полемика основана на армянских источниках и документах. А в-третьих, это вопросы, адресованные не только азербайджанской и даже не мировой, но и самой же армянской аудитории.

И, наконец, представленный ролик — это не просто полемика с Александром Искандаряном, который дал интервью очередному армянскому радио. Все куда сложнее. Искандарян озвучивает в этом интервью, скажем так, осовремененные «установки» азербайджанской пропаганды. По словам Искандаряна, это зловредные азербайджанцы придираются к Армении и говорят, что моноэтничность — это плохо, но почему-то не ругают за моноэтничность Исландию или Японию. «Великая Армения»? Это, по словам Искандаряна, обычная политическая партия, а вовсе не что-то нехорошее.

И вот эти новые «установки» армянской пропаганды четко, аргументированно и убедительно разбивает Фуад Ахундов. Если идея «Великой Армении» — безобидная историческая концепция, как в этом убеждает всех и вся Александр Искандарян, то почему премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает отказаться от территориальных притязаний и не пугать соседние страны и народы? Почему с такими же призывами выступает спикер парламента Армении Ален Симонян? Почему, наконец, даже популярные ереванские блоггеры уверены, что именно апологеты этой теории «Великой Армении» — первопричина всех бед армянского народа? Почему от увлечения этой идеей предостерегал первый президент Армении Левон Тер-Петросян? Наконец, какую роль в происходящем сыграла партия «Дашнакцутюн» — и на рубеже XIX-XX веков, и сегодня. Фуад Ахундов озвучивает вполне логичные вопросы: если дашнаки — это обычная респектабельная партия, то почему ее члены приносят присягу на кладбище, на могиле, да еще и прикасаясь рукой к пистолету? Это партия или тайная террористическая организация? Почему Тер-Петросян прекратил ее деятельность в Армении?

И самое главное, в фильме на основе неопровержимых фактов, документов, рассказов очевидцев демонстрируется, как Армения превратилась в этакий мононациональный «остров» на фантастически многонациональном и многоконфессиональном Кавказе. Точнее, как проходила «деазербайджанизация» земель Иреванского ханства, где и начали сколачивать Армению. Как уничтожали историческую застройку Иревана. И как изгоняли из Армении азербайджанское население — в несколько «волн». Сначала эти занимался гитлеровский пособник Нжде, затем депортации проходили по распоряжению Иосифа Сталина, и уже потом — волна погромов и убийств, чтобы на фоне «миацума» Азербайджан не смог настаивать на предоставлении равной автономии азербайджанцам в Армении. В фильме приводятся действительно леденящие кровь свидетельства — и беженцев-азербайджанцев из Армении, и самих дашнаков — соучастников расправ над мирным азербайджанским населением, и армянских же журналистов, которые беседовали с теми, кто лично «зачищал» и Армению, и Карабах от мирного азербайджанского населения. И какие планы территориальной экспансии вынашивались в армянской верхушке — о том, что границу Армении надо «подвинуть» вплоть до Кюрдамира, опрометчиво проговорился делегатам Всесоюзного съезда учителей от Армении Анастас Микоян, но не учел, что среди тех, кто его слушает — азербайджанка Шаргия Адурова…

Этот фильм точно не относится к контенту в стиле «прикольное видео» или «посмеемся вместе». Но увидеть его необходимо. Даже если это тяжело, страшно и не хочется верить, что все это — не придуманные «страшилки», а реальные методы дашнаков. Потому что без этой неудобной правды вряд ли будет возможно действительно разобраться в происходящем на Южном Кавказе.

Нурани, обозреватель