Генерал Сырский: Созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут

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В настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, считает командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Об этом Сырский заявил в интервью «Би-би-си». По словам генерала, ВСУ перешли в активное наступление на флангах под Бахмутом, чтобы создать условия для взятия города в окружение. На вопрос корреспондента, является ли целью Сырского отвоевание Бахмута, командующий ответил, что хотел бы это сделать:

«Потому что это принципиальное дело, дело чести. Потому что мы потеряли многих наших собратьев, много наших военнослужащих, когда мы обороняли Бахмут».

Сырский также заявил, что не согласен с теми, кто называет Бахмут неважным со стратегической точки зрения городом. Генерал отметил, что через Бахмут проходят дороги из Дебальцево, Славянска, Горловки, Константиновки и Северска. По этим дорогам россияне могут наступать на трех направлениях.

Высоты на подступах к Бахмуту позволяют контролировать большую часть местности вокруг и увеличивают роль города как плацдарма для дальнейшего наступления.

Сырский назвал ошибкой решение ЧВК Вагнера «полностью залезть» в Бахмут, в результате чего наемники фактически утратили боеспособность из-за потерь.

«В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями», — заявил Сырский, отметив, что российская группировка там находится в полуокружении.