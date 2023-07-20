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Баку потребовал от Еревана немедленно остановить строительство опасного металлургического завода |
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Баку потребовал от Еревана немедленно остановить строительство опасного металлургического завода

Баку потребовал от Еревана немедленно остановить строительство опасного металлургического завода

Правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Араздеяне, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.

В письме, адресованном министру окружающей среды Армении от имени министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой вблизи поселка Ерасх (Араздеян), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, которая может иметь трансграничный эффект, начата соответствующая процедура, предусмотренная Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

Особо подчеркивается, что в соответствии с Приложением 1 к Конвенции Эспо, металлургические заводы открыто признаны деятельностью, которая может оказать значительное негативное трансграничное воздействие.

В соответствии со статьей 3.1 Конвенции Эспо Армения обязана предупредить Азербайджан о влиянии указанной деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан, как затрагиваемая сторона, не получил никаких уведомлений от Армении по этому проекту.

Было подчеркнуто, что с учетом сказанного, в соответствии со статьей 3.7 Конвенции Эспо Азербайджан, как затрагиваемая сторона, на начальном этапе требует от Армении обмена информацией для обсуждения негативного трансграничного воздействия проекта.

В то же время правительство Азербайджана потребовало немедленного прекращения строительства завода Арменией до полного выяснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта.

Соответствующее уведомление по этому вопросу также было направлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Напомним, что ранее азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.

Было заявлено, что строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, должно быть остановлено. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.

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