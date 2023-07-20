В США анонсировали дополнительный пакет помощи Украине

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Власти США на этой неделе могут объявить о выделении Украине нового, дополнительного, пакета военной помощи на сумму $400 млн.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В транш собираются включить снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Американские чиновники пояснили телеканалу, что, кроме ракет, в пакет хотят добавить боеприпасы для артиллерийских орудий, противотанковые и бронебойные вооружения. Они обратили внимание, что поставок кассетных боеприпасов в рамках данного транша не планируется.