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В Кыргызстане заявили, что не нарушают антироссийские санкции

В Кыргызстане заявили, что не нарушают антироссийские санкции

Власти и государственные компании Кыргызстана не нарушали введенных США и другими западными странами санкций в отношении России.

Об этом говорится в опубликованном кыргызским Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) сообщении.

«Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России», – отмечает ведомство

Заявление ГКНБ было опубликовано в связи с появившимися в СМИ США сообщениями о возможном введении экономических мер в отношении Кыргызстана «с целью прекращения поставок подсанкционных товаров» в Российскую Федерацию.

«ГКНБ допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой продукции», – отметили в ведомстве.

Для проверки подобных сигналов кыргызские спецслужбы начали «разбирательства и расследование, направленные на установление и прекращение подобной деятельности возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер».

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