Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Два человека стали жертвами стрельбы на строительной площадке в центральном деловом районе новозеландского Окленда утром в четверг, сообщают местные СМИ.
Мужчина, вооруженный помповым ружьем, открыл стрельбу в ремонтируемом здании на Queen Street около 7:20 утра.
В результате два человека погибли, сам стрелявший также мертв.
Премьер-министр Крис Хипкинс подтвердил, что полиция «нейтрализовала» подозреваемого в ходе перестрелки.
Он также сообщил, что в результате стрельбы были ранены шесть человек, включая сотрудников полиции. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.
«Полиция не выявила никаких идеологических или политических мотивов», – отметил Хипкинс.
«Угрозы национальной безопасности нет», – добавил премьер.
Издание NZ Herald отмечает, что стрелком являлся 24-летний мужчина, находившийся под домашним арестом за насилие в семье и носивший электронный браслет наблюдения.