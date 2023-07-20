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Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Два человека стали жертвами стрельбы на строительной площадке в центральном деловом районе новозеландского Окленда утром в четверг, сообщают местные СМИ.

Мужчина, вооруженный помповым ружьем, открыл стрельбу в ремонтируемом здании на Queen Street около 7:20 утра.

В результате два человека погибли, сам стрелявший также мертв.

Премьер-министр Крис Хипкинс подтвердил, что полиция «нейтрализовала» подозреваемого в ходе перестрелки.

Он также сообщил, что в результате стрельбы были ранены шесть человек, включая сотрудников полиции. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

«Полиция не выявила никаких идеологических или политических мотивов», – отметил Хипкинс.

«Угрозы национальной безопасности нет», – добавил премьер.

Издание NZ Herald отмечает, что стрелком являлся 24-летний мужчина, находившийся под домашним арестом за насилие в семье и носивший электронный браслет наблюдения.

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