Восстановлена работа WhatsApp (обновлено)

189 Просмотров

01:03 Работа мессенджера WhatsApp восстановилась после крупного сбоя. Проблемы, возникшие в приложении мессенджера, а также при отправке и получении сообщений, были устранены в короткие сроки.

***

00:38 Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство жалоб (52%) связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение. 4% сообщили о проблемах в работе сайта.

Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии.