Украинское зерно, уничтоженное Россией, было предназначено Китаю

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского обстрела Одесской области в ночь на 19 июля было уничтожено 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Одесская областная военная администрация сообщала, что в результате ракетного удара повреждения получили зерновой и масляный терминалы на территории Одесского порта.

«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский.

Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.

Российские войска 18 и 19 июля атаковали атаковали южные регионы Украины, в том числе Одессу и Одесскую область, ракетами и дронами-камикадзе. В оперативном командовании «Юг» ВСУ говорили, что в одном из одесских портов повреждены зерновой и масляный терминалы. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в ночь на 19 июля под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке. В результате было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск.