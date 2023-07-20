В Мингячевире женщина выбросилась из окна прокуратуры |
«Карабах» разгромил «Линкольн» |
Пентагон уточнил данные о новом пакете помощи Киеву |
Зеленский поблагодарил президента Азербайджана |
Вице-адмирал Бекиров принял членов турецкой делегации (фото) |
Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость |
Пожар в Хызы (фото, видео) |
«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Главное Мир

Украинское зерно, уничтоженное Россией, было предназначено Китаю

Украинское зерно, уничтоженное Россией, было предназначено Китаю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского обстрела Одесской области в ночь на 19 июля было уничтожено 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Одесская областная военная администрация сообщала, что в результате ракетного удара повреждения получили зерновой и масляный терминалы на территории Одесского порта.

«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский.

Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.

Российские войска 18 и 19 июля атаковали атаковали южные регионы Украины, в том числе Одессу и Одесскую область, ракетами и дронами-камикадзе. В оперативном командовании «Юг» ВСУ говорили, что в одном из одесских портов повреждены зерновой и масляный терминалы. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в ночь на 19 июля под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке. В результате было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск.

Теги:
Из этой рубрики
Восстановлена работа WhatsApp (обновлено)
Мир

Восстановлена работа WhatsApp (обновлено)

2023/07/20, 01:03
Пригожин: Происходящее на фронте - позор, в котором нам не надо участвовать (видео)
Мир

Пригожин: Происходящее на фронте – позор, в котором нам не надо участвовать (видео)

2023/07/20, 00:53
Украинское зерно, уничтоженное Россией, было предназначено Китаю
Мир

Украинское зерно, уничтоженное Россией, было предназначено Китаю

2023/07/20, 00:35
Зеленский раскрыл, что нужно для защиты Одессы
Мир

Зеленский раскрыл, что нужно для защиты Одессы

2023/07/20, 00:16
Путин: Я мешки грузил, но мне не понравилось
Мир

Путин: Я мешки грузил, но мне не понравилось

2023/07/20, 00:02
Генерал Хачатуров останется под арестом еще на 3 месяца
Мир

Генерал Хачатуров останется под арестом еще на 3 месяца

2023/07/19, 23:31
Зеленский ждет от Гутерриша конкретных шагов по "зерновой сделке"
Мир

Зеленский ждет от Гутерриша конкретных шагов по «зерновой сделке»

2023/07/19, 23:00
Трампу выдвинули обвинение по трем пунктам
Мир

Трампу выдвинули обвинение по трем пунктам

2023/07/19, 22:31
Гарибашвили исключил лечение Саакашвили за пределами Грузии
Мир

Гарибашвили исключил лечение Саакашвили за пределами Грузии

2023/07/19, 22:16