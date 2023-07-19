Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ

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Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в январе-июне 2023 года вырос на 21% и составил $3,3 млрд, говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, за указанный период экспорт Азербайджана в страны Содружества снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $827,1 млн. Таким образом, доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 4,6%.

В то же время импорт из стран СНГ в республику вырос на 32,5%, – до $2,47 млрд. Согласно информации, доля стран Содружества в импорте Азербайджана составила 30,19%.

В целом за январь-июнь 2023 года доля торговли со странами СНГ в общем товарообороте республики составила 12,6%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным ГТК, товарооборот Азербайджана с Россией в январе-июне 2023 года составил $2,1 млрд, и которых $621 млн приходится на экспорт азербайджанских товаров в РФ. Кроме того, $1,5 млрд составил импорт российских товаров в АР.