Гарибашвили исключил лечение Саакашвили за пределами Грузии

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Правительство Грузии не раз предлагало семье бывшего президента Михаила Саакашвили пригласить любых зарубежных врачей в клинику «Вивамед» для его лечения на месте, однако недавний инцидент поставил под сомнение всю миссию польских врачей, заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Эти тайные действия польского врача полностью дискредитировали миссию польских врачей, прибывших в Тбилиси для осмотра Саакашвили, поэтому мы пересмотрим свой подход по сотрудничеству с польскими медиками», – сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что предложение к семье Саакашвили привезти в Тбилиси любых зарубежных врачей для лечения на месте остается в силе.

Премьер-министр еще раз заявил, что ни о каком лечении Саакашвили за границей речь не идет.