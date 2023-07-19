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Американская субмарина прибыла в Великобританию

Американская субмарина прибыла в Великобританию

Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Tennessee типа Ohio подошла к северо-западному побережью Великобритании, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

Отмечается, что подлодка, несущая 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, прибыла к берегам Шотландии еще 16 июля.

Ее борт посетили командующий Европейским командованием генерал армии США Кристофер Каволи и глава британских подводных сил коммодор Пол Данн.

Предположительно, подлодка зашла в военно-морскую базу Клайд британского Королевского ВМФ в Шотландии, где базируются все британские стратегические подлодки.

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