Зеленский рассчитывает на реализацию «зерновой сделки» без России

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Украина разрабатывает детальный план экспорта своего продовольствия по Черному морю после выхода России из «зерновой сделки». В частности, для перевозок могут применять конвои.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Глава государства напомнил, что у Украины были договоренности с Турцией и ООН в рамках «зерновой сделки» и они продолжают действовать. Но на практике экспорту препятствует выход России из Черноморской инициативы.

«Реакция ООН не позитивна на это. С Турцией мы работаем над этим на разных уровнях. У меня будет информация в ближайшее время, как мы видим продолжение работы действующего коридора», – добавил Зеленский.

По его словам, зная Россию, «зерновой коридор» не будет находится в безопасности, если ООН не начнет очень «четко и твердо» работать на уровне генерального секретаря Антониу Гутерриша – от него нужны не только заявления, но и действия. Но пока Украина этого не видит.

Также президент добавил, что он может обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия и способы обеспечить безопасность в этом коридоре.

«Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их следует обсуждать не только с Турцией, но и другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить», – рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сами компании, которые арендуют корабли, и трейдеры высказывают готовность идти на риски, чтобы экспортировать продовольствие по Черному морю.

«Я жду от Министерства инфраструктуры и наших военных четкий план, если это делать, как это может быть. Здесь требуется и международная поддержка. Мы должны все продумать и решить – делаем мы это или не делаем», – резюмировал глава государства.