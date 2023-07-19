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Зеленский рассчитывает на реализацию «зерновой сделки» без России

Зеленский рассчитывает на реализацию "зерновой сделки" без России

Украина разрабатывает детальный план экспорта своего продовольствия по Черному морю после выхода России из «зерновой сделки». В частности, для перевозок могут применять конвои.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Глава государства напомнил, что у Украины были договоренности с Турцией и ООН в рамках «зерновой сделки» и они продолжают действовать. Но на практике экспорту препятствует выход России из Черноморской инициативы.

«Реакция ООН не позитивна на это. С Турцией мы работаем над этим на разных уровнях. У меня будет информация в ближайшее время, как мы видим продолжение работы действующего коридора», – добавил Зеленский.

По его словам, зная Россию, «зерновой коридор» не будет находится в безопасности, если ООН не начнет очень «четко и твердо» работать на уровне генерального секретаря Антониу Гутерриша – от него нужны не только заявления, но и действия. Но пока Украина этого не видит.

Также президент добавил, что он может обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия и способы обеспечить безопасность в этом коридоре.

«Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их следует обсуждать не только с Турцией, но и другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить», – рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сами компании, которые арендуют корабли, и трейдеры высказывают готовность идти на риски, чтобы экспортировать продовольствие по Черному морю.

«Я жду от Министерства инфраструктуры и наших военных четкий план, если это делать, как это может быть. Здесь требуется и международная поддержка. Мы должны все продумать и решить – делаем мы это или не делаем», – резюмировал глава государства.

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