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В Зардабе наказали загрязняющих окружающую среду лиц (фото)

В Зардабе наказали загрязняющих окружающую среду лиц (фото)

В Зардабе приняты меры в отношении лиц, загрязняющих окружающую среду бытовыми отходами.

Согласно информации пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции с целью предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил, были выявлены случаи выбрасывания бытовых отходов за пределы установленных мест.

В связи с нарушением требований статьи 266.3 Кодекса об административных правонарушениях (за выбрасывание бытовых отходов не в емкости (урны) в отношении задержанных лиц составлены протоколы в административном порядке.

В Зардабе наказали загрязняющих окружающую среду лиц (фото)

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