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Впервые за 40 лет. Американский солдат сбежал в КНДР

Впервые за 40 лет. Американский солдат сбежал в КНДР

Американский солдат Трэвис Кинг 18 июля, сбежал из Южной Кореи в КНДР. Сейчас он может находиться под стражей. Об этом CNN заявили представители Армии США.

«Этот инцидент может вызвать дипломатическую «головную боль» для Соединенных Штатов, пока они вместе с союзником Южной Кореей пытаются оказать давление на КНДР», – говорится в материале.

Армия США идентифицировала солдата, который пересек во вторник демаркационную линию в Северной Корее, как рядового Трэвиса Кинга. Военные официальные лица США заявляют, что Кинг умышленно пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Это небольшой набор зданий внутри демилитаризованной зоны протяженностью 150 миль (241 км – ред.).

«Мы считаем, что сейчас он находится под стражей в Корейской Народно-Демократической Республике и работаем с нашими коллегами из Корейской народной армии над урегулированием этого инцидента», – заявил официальный представитель вооруженных сил США в Корее полковник Исаак Тейлор.

Что известно о Тревисе Кинге? Кинг – кавалерийский разведчик, который присоединился к вооруженным силам в январе 2021 года. Во время своей ротации в Южной Корее Кинг был направлен в 6-ю эскадрилью. Официальные лица США не сообщили, как долго Кинг находится в Южной Корее, но в какой-то момент он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

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