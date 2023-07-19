Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

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Министерство иностранных дел, Совет прессы Азербайджана и Агентство по развитию медиа выступили с заявлением об исключении из «черного списка» некоторых представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших азербайджанские территории.

Текст был зачитан на брифинге, проведенном в Министерстве иностранных дел. Из «черного списка» исключены имена 58 человек.

«Известно, что ряд иностранных журналистов ранее посещали наши оккупированные территории, во многих случаях это происходило потому, что они не были информированы. Участвующее в таких визитах лицо включается в список иностранных граждан как нежелательное. При этом каждый год десятки людей, извинившись, просят удалить их имена из списка», – говорится в заявлении.

Было отмечено, что в связи с юбилеем национальной прессы и годом Гейдара Алиева было принято решение об исключении из «черного списка» МИД имен 58 иностранных журналистов.