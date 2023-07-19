«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии |
Зеленский: Путин – фашист, у него руки по локоть в крови |
Главное Общество

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

Министерство иностранных дел, Совет прессы Азербайджана и Агентство по развитию медиа выступили с заявлением об исключении из «черного списка» некоторых представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших азербайджанские территории.

Текст был зачитан на брифинге, проведенном в Министерстве иностранных дел. Из «черного списка» исключены имена 58 человек.

«Известно, что ряд иностранных журналистов ранее посещали наши оккупированные территории, во многих случаях это происходило потому, что они не были информированы. Участвующее в таких визитах лицо включается в список иностранных граждан как нежелательное. При этом каждый год десятки людей, извинившись, просят удалить их имена из списка», – говорится в заявлении.

Было отмечено, что в связи с юбилеем национальной прессы и годом Гейдара Алиева было принято решение об исключении из «черного списка» МИД имен 58 иностранных журналистов.

Теги:
Из этой рубрики
Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана
Общество

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

2023/07/19, 16:59
Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»
Общество

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

2023/07/19, 16:29
Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку
Общество

Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку

2023/07/19, 16:15
Сколько в Азербайджане больных СПИДом?
Общество

Сколько в Азербайджане больных СПИДом?

2023/07/19, 15:45
Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана
Общество

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

2023/07/19, 15:31
Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района
Общество

Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района

2023/07/19, 14:50
Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан
Общество

Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан

2023/07/19, 13:46
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2023/07/19, 13:14
Счастье зангиланцев длиною в год
Общество

Счастье зангиланцев длиною в год

2023/07/19, 13:01