В Иране за сутки более 470 человек пострадали из-за песчаной бури

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По меньшей мере 474 человека пострадали за сутки из-за песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

«После новой волны ветра в области Систан <…> 474 человека обратились в больницы и медицинские центры, – приводит его слова агентство IRNA. – По меньшей мере 30 из них сейчас госпитализированы».

По информации агентства, в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий власти были вынуждены отменить авиарейс из Тегерана в административный центр провинции город Заболь.