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Украина рассматривает новый маршрут для «зерновой сделки» через воды Румынии и Болгарии

Украина рассматривает новый маршрут для "зерновой сделки" через воды Румынии и Болгарии

Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках «зерновой инициативы» через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Боднар сказал, что, возможно, россияне не будут прибегать к выполнению всех угроз, о которых они говорят. Однако угроза остается, и это влияет на шипинговые компании, страхование и т.д.

В то же время, посол рассказал, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков, однако есть определенные условия.

«У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски», – сказал он.

При этом Боднар подчеркнул, что должна быть ответственность международного сообщества. Это необходимо для того, чтобы с одной стороны помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой – давить на Россию для того, чтобы предотвратить возможные атаки.

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