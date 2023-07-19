Счастье зангиланцев длиною в год

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Сегодня, 19 июля исполнилось ровно год с момента первого переселения на освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Село Агалы Зангиланского района стало первым жилым комплексом, построенным по концепции «умное село» на месте старого, разрушенного армянами в период оккупации, и принявшим своих истинных хозяев – вынужденных переселенцев родом из этих мест. Они вернулись сюда спустя почти 30 лет. Воистину, историческая дата, свидетелями которой мы стали благодаря Победе в 44-дневной Отечественной войне доблестной Армии Азербайджана под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и его грамотной политике.

Эту возможность зангиланцам ценой собственной жизни подарили шехиды, здесь за каждый клочок земли пролита кровь. И сегодня зангиланцы просто обязаны возродить плодородность зангиланской, выжженой оккупантами земли, какой бы трудной им эта задача не казалась. Агалинцы должны понимать, что им не сложнее, чем тем, кто пожертвовал своей жизнью, своим здоровьем ради восстановления территориальной целостности Азербайджана. Тем более, что в этом непростом деле зангиланцам всячески помогает государство, обеспечивает их просторным жильем, работой, всеми необходимыми для проживания условиями.

В целях обеспечения доступа к государственным услугам и улучшения благосостояния людей в селе предоставляются услуги ASAN, DOST, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Государственного центра аграрного развития. На освобожденных территориях ведутся широкомасштабные строительные работы. В Зангиланском районе реализуется большой инфраструктурный проект: прокладывается железная дорога, строится автотрасса, сдан в эксплуатацию аэропорт. Так что для жителей села достаточно рабочих мест. А потому не должно быть никаких сомнений относительно возвращения в родные места.

Чтобы превратить эти места в райские сады понадобится не один год, но процесс пошел. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Хотя ранее прогнозы многих экспертов были неутешительными. Учитывая масштабные разрушения, урбанизацию, экоцид, которые произошли в Карабахе и Восточном Зангезуре во время армянской оккупации, а также заминированные территории, многие эксперты отмечали, что возвращение займет много лет. Однако железная воля и настрой Ильхама Алиева ускорили восстановительно-строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре и возвращение вынужденных переселенцев в родные места.

Фундамент Агалы был заложен главой государства в апреле 2021 года, а сегодня здесь проживает уже 86 семей (420 человек). В селе построены 200 полностью утепленных, экологических частных домов, четыре двухэтажных нежилых здания, школа на 360 ученических мест и детский сад на 60 мест. В рамках следующего этапа планируется построить 150 домов и это не предел. Особое внимание уделено развитию аграрного сектора в Агалы. Пилотные системы установлены на большом плантационном участке, расположенном на окраине села. Этими системами планируется орошение 157 гектаров. В то же время в сельской местности планируется строительство климатических станций.

Тогда как восстановление разрушенных городов, деревень и поселков на 20% территории Азербайджана, а это по площади равно всей территории Ливана, считается серьезным вызовом даже для крупных, экономически сильных государств. Но Азербайджанское государство без какой-либо помощи извне, своими силами восстанавливает освобожденные от оккупации территории, реализует масштабные инфраструктурные проекты. Все усилия государства брошены на это благородное дело.

Рамелла Ибрагимхалилова