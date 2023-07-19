Юрий Бочаров: Со стороны США и стран ЕС на Израиль оказывается давление

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В эти дни прошла информация об обострении здоровья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме того, в Израиле наблюдается внутриполитическое обострение, и народ вышел на митинги с требованием отменить судебную реформу. О внутриполитической ситуации в Израиле, а также в целом о ситуации на Ближнем Востоке Minval.az рассказал израильский политолог Юрий Бочаров.

– В эти дни обострилось состояние здоровья премьера Израиля Нетаньяху. Параллельно мы народ Израиля Митингует. Как вы в целом оцениваете внутриполитическую обстановку в Израиле, насколько она стабильна?

– Если судить со стороны, то в Израиле сегодня более чем кризисная ситуация. Митинги и протесты против действий правительства по продвижению правовой реформы идут практически еженедельно, и усложняют жизнь простым гражданам. Однако не стоит забывать, что нынешнее легитимно избранное правительство имеет поддержку со стороны своих избирателей. Так что угрозы гражданской войны нет, так как подобные вопросы в Израиле всегда решались демократически у избирательных урн. И правительство сегодня более чем стабильно, я уверен, что оно решит все возникающие проблемы.

С другой стороны, хочу отметить, что никакая ситуация внутри страны не влияет на внешний курс государства. Хотя сегодня Израиль испытывает давление именно из вне, в первую очередь, со стороны США и многих стран ЕС, которые почему-то беспокоятся о якобы недемократических преобразованиях в стране. И почему-то никого не волнует, что именно это давление и есть вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это двойные стандарты, особенно, со стороны стран ЕС, регулярно допускающих недемократические шаги в отношении отдельных своих членов. Но Израиль привык к постоянному осуждению своей внешней и внутренней политики, и поэтому особо не реагирует на все происходящее, идет своим путем.

– На Ближнем Востоке происходят глобальные изменения. Страны намерены улучшить отношения между собой. Как вы оцениваете процессы на Ближнем Востоке? Можно ли сказать, что кризисный этап пройден?

– За последние полгода в ближневосточном регионе произошли более чем значимые события. Одно только то, что благодаря Китаю подружились два непримиримых врага – Саудовская Аравия и Иран – резко изменило весь геополитический расклад в регионе. Сирия вернулась в ЛАГ, а Турция укрепила свои позиции после саммита НАТО.

Израиль стремится подружиться с арабским миром, и даже начал обговаривать прямые автомобильные маршрута до Саудовской Аравии, через Иорданию. И плюс попытки России построить свой шелковый путь из Персидского залива в Балтийское море. Всё это более чем перетасовало карты основных игроков в регионе.

Мы стоим на пороге новых взаимоотношений и новых этапов сотрудничества в регионе, возникновения новых групп влияния и интересантов. А то, что у большинства из этих интересантов в приоритете экономическое развитие, дает нам надежду на то, что, скорее всего, мы выходим из кризисного этапа. Вся проблема в том, понравятся ли эти новые взаимоотношения сильным мира сего. Не захотят ли США и Евросоюз внести свою ложку дегтя в эту бочку меда. Но мы все надеемся на лучшее. Ведь худой мир всегда лучше хорошей войны.

Ниджат Гаджиев