США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за России

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США на этой неделе могут ввести меры экономического воздействия в отношении Кыргызстана из-за поставок в Россию санкционных товаров.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В статье говорится, что Россия в связи с санкциями стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с ней, при этом активно торгуют с Европой и Китаем.

По словам двух официальных лиц США, после нескольких месяцев «бесплодных визитов» в Бишкек ряда американских и европейских дипломатов администрация президент США Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю с РФ технологическими и военными товарами. Меры воздействия в отношения Кыргызстана могут быть предприняты уже на этой неделе, пишет WP.

Издание напомнило, что ранее некоторые компании, обвиняемые в нарушении санкций, подпадали под санкции или были включены в «черный список».