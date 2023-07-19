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Коротченко: На освобожденные земли Азербайджана возвращается мирная жизнь

Коротченко: На освобожденные земли Азербайджана возвращается мирная жизнь

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что вместе с возвращением вынужденных переселенцев в родные дома в Лачине и других населенных пунктах на освобожденные территории возвращается мирная жизнь.

«Руководством и правительством Азербайджана предпринимаются усилия по созданию современной транспортной и городской инфраструктуры, восстанавливаются жилые дома, запускаются предприятия, где те, кто переезжают на освобожденные территории, смогут устроиться на работу. Это необходимый и логичный шаг возрождения жизни в Карабахе и восточном Зангезуре», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Этот процесс будет набирать обороты. Реализуются современные градостроительные подходы к вопросам возрождения сел и городов. На освобожденных территориях за годы оккупации было разрушено тотально все. В этих условиях, конечно, Азербайджан подает пример того, как следует проводить внутреннюю политику восстановления тяжело пострадавших в войне территорий», – добавил Игорь Коротченко.

Политический аналитик сообщил, что внешние наблюдатели, профессионально занимающиеся тематикой Южного Кавказа, высоко оценивают работу Азербайджана по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура.

«Азербайджан в мировом масштабе демонстрирует, каким образом должны строиться и выглядеть населенные пункты будущего. Российский бизнес, достаточно активно работающий на азербайджанском направлении, с интересом смотрит на этот опыт и будет подключаться. Пионером такого межрегионального сотрудничества  у нас, безусловно, выступает Татарстан. Совместные проекты, которые Азербайджан реализует с Татарстаном, будут работать на восстановление возрожденных территорий», – отметил он.

«К сожалению, информации об этом в российском медиа-пространстве довольно мало. Поэтому необходимо, чтобы по линии медиа-освещения, экспертного взаимодействия предпринимались в России определенные усилия, основанные на базе Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, чтобы эта информация была максимально доступна. У нас, к сожалению, все-таки в медиа-пространстве зачастую превалирует точка зрения армянских лоббистов. Объективная картина должна максимально полно доводиться до российского общественного мнения», – призвал Игорь Коротченко.

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