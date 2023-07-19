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США не собираются воевать с Ираном

США не собираются воевать с Ираном

Переброска на Ближний Восток дополнительных истребителей F-16 и F-35 и авианосца не означает подготовку к боевому столкновению с Ираном, сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Отвечая на вопрос журналистов, означают ли действия США возможную подготовку к войне с Ираном он заявил, что нет.

«В свете сохраняющихся угроз и в координации с нашими партнерами и союзниками министерство обороны увеличивает свое присутствие для повышения возможностей по мониторингу Ормузского пролива и прилегающей акватории», – подчеркнул Миллер.

Кроме того, он выступил с призывом к Ирану прекратить совершать действия, направленные на дестабилизацию ситуации и угрожающие свободной торговле по важному морскому пути.

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