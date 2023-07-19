Зеленский уверен в победе Украины

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В вечернем видеообращении к народу 18 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки и поблагодарил партнеров за сегодняшний «Рамштайн».

«Провел заседание Ставки. Основные вопросы – это защита наших портов и продление продовольственного экспорта по морю. Это стратегически важный вопрос, и не только для нашего государства. Разрабатываем варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности, и наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Мы боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера», – сказал президент.

На Ставке, как и каждый раз, были доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД.

«Вопрос ясен: ситуация на передовой, все горячие направления, от Купянского до Херсонской области, Донецкая область, южные районы Запорожской области… Рассмотрели вопросы по поставкам боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов», – уточнил Зеленский.

Видеообращение традиционно завершилось словами благодарности и уверенности в победе Украины.

«Я благодарю всех, кто борется ради Украины! Слава всем нашим героям – каждому и каждой, кто воюет ради Украины, кто тренирует наших воинов, кто лечит и восстанавливает после ранений! Спасибо всем в мире, кто помогает! И благодарю всех партнеров за сегодняшний «Рамштайн», а особенно министра обороны США Остина за очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления: преодолеть российскую агрессию и наказать Россию за террор – это историческая задача современного поколения лидеров мира. И мир выполнит эту задачу. Победа Украины будет! – сказал президент.