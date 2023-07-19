Китаец, повздоривший в поселке Кешля со своим соотечественником, умер

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18 июля в прокуратуру Низаминского района города Баку поступила информация о смерти в больнице от полученных травм гражданина Китайской Народной Республики Пан Юань Лианга (1975 г.р.).

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Как сообщили в прокуратуре, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что 14 июля гражданин КНР Юань Тяньганг (1983 г.р.) во время ссоры между ними в общежитии, расположенном на территории поселка Кешля Низаминского района, нанес потерпевшему телесные повреждения железным ломом, от которых тот впоследствии скончался.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Юань Тяньганг привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.