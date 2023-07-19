ВСУ в течение нескольких дней ударят по врагу американскими кассетными боеприпасами

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Американские кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину и будут готовы к применению в течение нескольких дней. Об этом в интервью BBC, опубликованном 18 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Отмечается, что поставляемые США гаубицы M777, которые будут стрелять этими снарядами, уже находятся на позициях в районе Бахмута Донецкой области.

Кассетные боеприпасы необходимы для «нанесения максимального ущерба пехоте противника», отметил в комментарии BBC командир 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александр Бакулин.

Он подчеркнул, что «не может сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя».