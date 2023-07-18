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Рамапоса: Возможный арест Путина в ЮАР привел бы к войне с Россией

Рамапоса: Возможный арест Путина в ЮАР привел бы к войне с Россией

Гипотетический арест президента России Владимира Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в документах, направленных в Высокий суд в связи с расследованием по иску со стороны местной оппозиционной партии «Демократический альянс». Он отметил, что это было бы «безрассудным, неконституционным и незаконным» осуществлением полномочий.

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», — цитирует Рамапосу местный новостной портал News 24.

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Трампа могут арестовать
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