Макрон обвинил Путина в решении «сделать продовольствие оружием»

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От одностороннего решения РФ выйти с Черноморской зерновой инициативы пострадают страны Ближнего Востока, Африки и даже Азии, которые очень сильно зависят от этого соглашения. Об этом 18 июля на брифинге в Брюсселе (Бельгия) на полях заседания Совета ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует CNN.

Макрон отметил «для тех, кто все еще сомневался в искренности президента Путина и его приверженности общему благу», что «ответ очень ясен: он решил сделать продовольствие оружием».

Решение Путина президент Франции назвал «огромной ошибкой».