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Остин заявил о перехвате Украиной инициативы на поле боя

Остин заявил о перехвате Украиной инициативы на поле боя

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что Вооруженные силы Украины перехватили инициативу на поле боя с российскими захватчиками. Об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-14»), которое проходит в виртуальном формате.

«Украинский народ продемонстрировал прочную стойкость перед лицом большой жестокости. Украинские силы продолжают воевать отважно для защиты своих сограждан и своей страны. Контрнаступление Украины знаменует ключевой момент в этой трагической войне. Вооруженные силы Украины перехватили инициативу для восстановления контроля над своей суверенной территорией, но российское вторжение против Украины породила крайне взрывоопасную ситуацию», – сказал Остин.

В частности, по словам министра обороны США, война президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины продолжает создавать ужасные и кровавые последствия.

При этом, участники Контактной группы продолжают снабжать Украину критически необходимыми способностями, в том числе системами противовоздушной обороны и боеприпасами. «Мы не собираемся отступать», – подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что участники заседания в формате «Рамштайн» продолжат прилагать усилия для предоставления Украине необходимой поддержки. «Мы продолжим проводить учения, оказывать технику и поддержку для Вооруженных сил Украины с целью построения способных и профессиональных украинских войск, которые смогут защищаться сейчас и сдерживать агрессию в будущем», – сказал Остин.

Как сказал министр обороны США, контактная группа никогда не уклонялась от возникающих вызовов. «Это чрезвычайно важный момент в истории этой войны и этого века. Соединенные Штаты будут выступать на стороне Украины столько, сколько будет необходимо, и так же эта контактная группа», – сказал Остин.

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